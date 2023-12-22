В Петербурге задержана организованная группа автоугонщиков из Смоленска

Возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве.

Полиция в Петербурге задержала организованную группу автоугонщиков - "гастролеров" из Смоленска, сообщили в региональном МВД.

В полицию Приморского района Петербурга 16 мая 2023 года поступило сообщение о том, что в период с 11 по 16 мая от дома 21 по Арцеуловской аллее неизвестный угнал автомобиль BMW Х5, принадлежащий юристу. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Утром 25 мая у дома 6 по улице Медовая СНТ "Красный Холм" по подозрению в совершении данного преступления был задержан 57-летний неработающий гражданин, а у дома 3 по Кленовой улице в городе Сертолово Всеволожского района Ленобласти – второй подозреваемый – 35-летний местный житель. В тот же день в 13:45 у дома 18 по Оборонной улице в Мурино был задержан третий соучастник преступления, 57-летний житель Всеволожского района.

По месту проживания первого задержанного изъят автомобиль Mercedes-Benz Vito", который непосредственно использовался при хищении автомобиля BMW Х5, а также средства связи.

В результате расследования уголовного дела был установлен факт инсценировки хищения BMW, находившегося в лизинге, с целью завладения денежными средствами лизинговой компании. По факту совершения мошеннических действий 21 февраля 2024 года возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

За совершение указанного преступления дополнительно изобличены и задержаны трое жителей Смоленска: ранее не судимый 47-летний мужчина и двое судимых – 38 и 43 лет. Полицией приняты меры к розыску автомобиля.

Видео: МВД