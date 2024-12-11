Полицейские Иркутской области применили табельное оружие при задержании нетрезвого похитителя "Нивы"

Российские правоохранительные органы на территории Иркутской области применили табельное оружие при задержании нетрезвого похитителя "Нивы". Инцидент произошел во время патрулирования инспекторами ДПС дороги "Черемхово – Свирск". Специалисты заметили ВАЗ, транспортное средство передвигалось без государственных регистрационных знаков. Полицейские предприняли попытку остановить машину, однако водитель проигнорировал их законное распоряжение.

Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, автоинспекторы начали преследование, требуя от правонарушителя прекратить движение, на что злоумышленник не реагировал. пресс-служба МВД РФ

Шофер неоднократно нарушал ПДД. В том числе он выезжал на полосу встречного движения. Своими действиями злоумышленник создал опасную ситуацию. Один из инспекторов применил табельное оружие. Он выстрелил из служебного пистолета по колесам автомобиля. Пуля смогла повредить одну переднюю, а также оба задние шины ВАЗа. После остановки отечественного внедорожника правонарушитель попытался убежать в лесной массив, но был пойман и задержан. За рулем "Нивы" находился ранее судимый житель региона. У него не было водительских прав.

Процедура освидетельствования показала, что концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышает допустимую норму более чем в пять раз. Автоинспекторы составили семь административных протоколов. пресс-служба МВД РФ

Позже оперативники установили, что автомобиль злоумышленник похитил в этот день в Иркутске. В настоящее время машина отправлена на специальную стоянку. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Полицейские задержали с поличным пособника мошенников при попытке обмануть жительницу Ленобласти.

Фото и видео: МВД медиа