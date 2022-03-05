Полицейские задержали с поличным пособника мошенников при попытке обмануть жительницу Ленобласти

"Дропа" поймали при передаче ему заявительницей 600 тыс. рублей.

Правоохранители с поличным задержали пособника мошенников во время попытки обмануть жительницу Отрадного, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 10 декабря в полицию Кировского района обратилась женщина с информацией о том, что ей позвонил якобы сотрудник банка. Незнакомец убедил потерпевшую для сохранности накоплений от мошенников передать их в банк через курьера.

"Дропа" поймали с поличным при передаче ему заявительницей 600 тыс. рублей. Злоумышленником оказался 40-летний петербуржец. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что разыскиваются мошенники, похитившие у пенсионера в Петербурге 8,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV