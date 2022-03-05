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Полицейские задержали с поличным пособника мошенников при попытке обмануть жительницу Ленобласти
Сегодня, 12:23
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Полицейские задержали с поличным пособника мошенников при попытке обмануть жительницу Ленобласти

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"Дропа" поймали при передаче ему заявительницей 600 тыс. рублей.

Правоохранители с поличным задержали пособника мошенников во время попытки обмануть жительницу Отрадного, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 10 декабря в полицию Кировского района обратилась женщина с информацией о том, что ей позвонил якобы сотрудник банка. Незнакомец убедил потерпевшую для сохранности накоплений от мошенников передать их в банк через курьера. 

"Дропа" поймали с поличным при передаче ему заявительницей 600 тыс. рублей. Злоумышленником оказался 40-летний петербуржец. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что разыскиваются мошенники, похитившие у пенсионера в Петербурге 8,7 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дроп, отрадное
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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