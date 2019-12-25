Разыскиваются мошенники, похитившие у пенсионера в Петербурге 8,7 млн рублей

Правоохранители разыскивают мошенников, которые обманули пожилого мужчину. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 10 декабря в полицию обратился 80-летний житель дома 37к1 по улице Ушинского с заявлением о том, что накануне он передал неизвестному курьеру под легендой оказания содействия сотрудникам силовых структур более 8,7 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Злоумышленников ищут для задержания.
Ранее на Piter.TV: ученый-биолог стал жертвой мошенников в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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