Разыскиваются мошенники, похитившие у пенсионера в Петербурге 8,7 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители разыскивают мошенников, которые обманули пожилого мужчину. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 10 декабря в полицию обратился 80-летний житель дома 37к1 по улице Ушинского с заявлением о том, что накануне он передал неизвестному курьеру под легендой оказания содействия сотрудникам силовых структур более 8,7 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Злоумышленников ищут для задержания.

Ранее на Piter.TV: ученый-биолог стал жертвой мошенников в Петербурге.

Фото: Piter.TV