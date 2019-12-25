  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разыскиваются мошенники, похитившие у пенсионера в Петербурге 8,7 млн рублей
Сегодня, 9:54
109
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разыскиваются мошенники, похитившие у пенсионера в Петербурге 8,7 млн рублей

0 0

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители разыскивают мошенников, которые обманули пожилого мужчину. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 10 декабря в полицию обратился 80-летний житель дома 37к1 по улице Ушинского с заявлением о том, что накануне он передал неизвестному курьеру под легендой оказания содействия сотрудникам силовых структур более 8,7 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Злоумышленников ищут для задержания. 

Ранее на Piter.TV: ученый-биолог стал жертвой мошенников в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, улица ушинского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии