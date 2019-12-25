Ученый-биолог стал жертвой мошенников в Петербурге

Пожилой мужчина отдал курьеру 326 тыс. рублей.

Пожилой ученый-биолог из Петербурга стал жертвой мошенников, лишившись более 300 тыс. рублей.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 85-летнему мужчине в конце сентября позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ России. Доктору биологических наук, ведущему научному сотруднику НИИ цитологии РАН злоумышленник заявил о том, что его сбережения находятся под угрозой, и их необходимо передать курьеру "для сохранности".

На Тихорецком проспекте 26 сентября пенсионер отдал мошеннику 326 тыс. рублей. На вид незнакомцу было около 30 лет. Ученый обратился к правоохранителям только накануне.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка перевела незнакомцу 40 тыс. рублей "на инсулин" у "Черной речки".

Фото: Piter.TV