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Петербурженка перевела незнакомцу 40 тыс. рублей "на инсулин" у "Черной речки"
Сегодня, 15:43
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Петербурженка перевела незнакомцу 40 тыс. рублей "на инсулин" у "Черной речки"

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Мужчина пообещал вернуть всю сумму с зарплаты.

Жительница Петербурга перевела незнакомцу деньги на якобы инсулин. Мужчина оказался мошенником, пишет 6 декабря tg-канал "Mash на Мойке". 

Около станции метро "Черная речка" неизвестный с "диабетом" остановил девушку, чтобы попросить у нее деньги на лекарство. Прохожий назвал препарат, после чего потерпевшая проверила его цену в интернете. Оказалось, что одна инъекция стоит примерно 4 тыс. рублей. Всего горожанка отправила на счет "больного" 40 тыс. рублей. 

Мужчина пообещал вернуть всю сумму с зарплаты, однако спустя пять дней петербурженка поняла, что встретила мошенника. Она обратилась в полицию. 

Ранее на Piter.TV: пожилой петербуржец передал мошенникам 3 млн рублей на улице Савушкина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенник, черная речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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