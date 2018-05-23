Петербурженка перевела незнакомцу 40 тыс. рублей "на инсулин" у "Черной речки"

Мужчина пообещал вернуть всю сумму с зарплаты.

Жительница Петербурга перевела незнакомцу деньги на якобы инсулин. Мужчина оказался мошенником, пишет 6 декабря tg-канал "Mash на Мойке".

Около станции метро "Черная речка" неизвестный с "диабетом" остановил девушку, чтобы попросить у нее деньги на лекарство. Прохожий назвал препарат, после чего потерпевшая проверила его цену в интернете. Оказалось, что одна инъекция стоит примерно 4 тыс. рублей. Всего горожанка отправила на счет "больного" 40 тыс. рублей.

Мужчина пообещал вернуть всю сумму с зарплаты, однако спустя пять дней петербурженка поняла, что встретила мошенника. Она обратилась в полицию.

Ранее на Piter.TV: пожилой петербуржец передал мошенникам 3 млн рублей на улице Савушкина.

Фото: Piter.TV