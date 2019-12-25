Мастер на все руки починил компьютер петербурженке и взял 135 тысяч рублей

Псевдомастер обманул 95-летнюю бабушку и потребовал 135 тысяч рублей.

В полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга 9 сентября обратилась 95-летняя местная жительница. Женщина заявила, что стала жертвой мошенника, который представился мастером по ремонту компьютеров.

По словам потерпевшей, 8 сентября неизвестный мужчина пришёл к ней домой и выполнил работы по восстановлению компьютера. За оказанную услугу он потребовал ₽135 тыс.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Оранжерейной улице в Пушкине. Им оказался 32-летний безработный мужчина. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее охранник выстрелил в водителя в Парголово. Потерпевший въехал на охраняемую территорию апарт-отеля, и это не понравилось сотруднику.

Фото: Piter.TV