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Мастер на все руки починил компьютер петербурженке и взял 135 тысяч рублей
Вчера, 17:43
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Мастер на все руки починил компьютер петербурженке и взял 135 тысяч рублей

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Псевдомастер обманул 95-летнюю бабушку и потребовал 135 тысяч рублей.

В полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга 9 сентября обратилась 95-летняя местная жительница. Женщина заявила, что стала жертвой мошенника, который представился мастером по ремонту компьютеров.

По словам потерпевшей, 8 сентября неизвестный мужчина пришёл к ней домой и выполнил работы по восстановлению компьютера. За оказанную услугу он потребовал ₽135 тыс.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Оранжерейной улице в Пушкине. Им оказался 32-летний безработный мужчина. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее охранник выстрелил в водителя в Парголово. Потерпевший въехал на охраняемую территорию апарт-отеля, и это не понравилось сотруднику. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компьютер, мастер, мошенник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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