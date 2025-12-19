Петербурженка лишилась квартиры из-за романа с иностранным аферистом

Фейковый кол-центр и любовь привели жительницу Петербурга к потере жилья.

Жительница Санкт-Петербурга заявила о мошенничестве, в результате которого она лишилась единственного жилья, поверив мужчине, с которым состояла в близких отношениях.

По словам пострадавшей, знакомство с мужчиной по имени Данил произошло около двух лет назад в баре, где она работала. Молодой человек быстро вошел в доверие и узнал о сложных обстоятельствах ее жизни. Женщина сообщила, что в тот период ее мать проходила лечение от онкологического заболевания, а сама она находилась в тяжелом финансовом положении. Отношения переросли в личные, обсуждались планы создания семьи. Позже мужчина предложил решить накопившиеся долги за счет продажи квартиры, расположенной в Турции. Женщина согласилась и продала недвижимость. Полученные около 4 миллионов рублей были переведены на банковский счет мужчины. Он объяснил это тем, что счета женщины были заблокированы, и отговорил ее от перевода средств родственникам.

На переданные деньги были приобретены две квартиры на торгах. Одна из них находилась в Калининградской области и была куплена за 1,1 миллиона рублей, вторая — в Кемеровской области стоимостью 2,2 миллиона рублей. Обе квартиры были оформлены на имя Данила. После завершения сделок мужчина обвинил женщину в измене и прекратил с ней общение. Позднее, по словам потерпевшей, выяснилось, что он является гражданином Казахстана и ранее был связан с деятельностью фиктивного кол центра, который занимался псевдоподбором сиделок.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего и возможная причастность мужчины к другим эпизодам мошенничества устанавливаются.

