Юного курьера мошенников отправили под домашний арест за кражу 64 тыс евро

Приморский районный суд избрал меру пресечения подростку 2008 года рождения, обвиняемому в хищении крупной суммы валюты.

В Петербурге суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили 5 марта в объединенной пресс-службе городских судов, мера пресечения будет действовать до 3 мая.

Следствие полагает, что 18 февраля текущего года подросток вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств. Реализуя план, молодой человек под предлогом декларирования и обмена валюты похитил 64 тыс евро. Четырех марта его задержали, на следующий день предъявили обвинение. На заседании суда фигурант своей вины не признал.

Как ранее сообщали в Главном управлении МВД по Петербургу и области, речь идет о подростке из Янино, которого несколько дней разыскивали правоохранители. По данным полиции, на парня вышли мошенники и убедили его, что он становится внештатным сотрудником спецслужбы. Одним из заданий стало изъятие 64 тыс евро из сейфа в квартире на Вербной улице. Юноша прибыл на место с болгаркой. Дверь ему открыла пожилая женщина, также введенная в заблуждение злоумышленниками и уверенная, что к ней пришел представитель госорганов. Подросток вскрыл сейф, забрал деньги и передал их неизвестному курьеру. За выполнение задачи он получил на карту 3 тыс рублей.

