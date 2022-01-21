Найден пропавший 17-летний юноша из Янино

В настоящее время мать мальчика находится в отделе полиции.

Минувшей ночью разыскали 17-летнего юношу из Янино, который пропал 25 февраля. Подросток жив, подтвердила его тетя изданию 78.ru.

В настоящее время мать мальчика находится в отделе полиции. Напомним, следователями Ленобласти было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Своей девушке накануне исчезновения молодой человек сказал, что ему нужно помочь другу с переездом, а потом перестал выходить на связь. Проверочные мероприятия продолжаются.

