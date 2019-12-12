Следователи Петербурга и отряд "ЛизаАлерт" заключили соглашение о порядке взаимодействия

Поисковые работы всегда идут в контакте со следствием.

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и петербургские следователи подписали соглашение о порядке взаимодействия. Как отметил руководитель ГСУ СК РФ по городу Павел Выменец, сотрудничество позволяет эффективно и оперативно организовывать поиски пропавших.

Так профессиональные методы следствия объединяются с мобильностью добровольческих групп. Теперь, после заключения официального соглашения, наше сотрудничество станет еще эффективнее. Пресс-служба отряда "ЛизаАлерт"

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"