Следователи Петербурга и отряд "ЛизаАлерт" заключили соглашение о порядке взаимодействия
Сегодня, 15:59
153
Поисковые работы всегда идут в контакте со следствием.

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и петербургские следователи подписали соглашение о порядке взаимодействия. Как отметил руководитель ГСУ СК РФ по городу Павел Выменец, сотрудничество позволяет эффективно и оперативно организовывать поиски пропавших. 

Поисковые работы всегда идут в контакте со следствием. 

Так профессиональные методы следствия объединяются с мобильностью добровольческих групп. Теперь, после заключения официального соглашения, наше сотрудничество станет еще эффективнее.

Пресс-служба отряда "ЛизаАлерт" 

Ранее мы рассказывали о том, что поисковой отряд "ЛизаАлерт" в январе искал 280 пропавших в Петербурге и области. 

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" 

Теги: лизаалерт, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

