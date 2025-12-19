Поисковый отряд "ЛизаАлерт" в январе искал 280 пропавших в Петербурге и области

За первый месяц 2026 года в двух регионах найдены погибшими 26 человек.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе 2026 года обработали 280 заявок о пропаже людей, при этом более двадцати из разыскиваемых были найдены погибшими. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале организации "ЛизаАлерт Питер".

В первый месяц 2026 года волонтеры получили 280 заявок о пропаже людей". По данным отряда, живыми были найдены 191 человек. "К сожалению, 26 исчезнувших были найдены мертвыми". По состоянию на момент публикации отчета не найдены остаются 32 человека, фигурировавших в январских заявках. Еще десятерых пропавших обнаружили их родственники без непосредственного участия волонтеров.

В отчете отмечено, что месяц начался с участия петербургских добровольцев в поисках в Брянской области, где под лед провалились двое детей. "Тело одного ребенка нашли, второго — все еще ищут". В Санкт-Петербурге в январе также велись поиски пропавшей 9-летней девочки, которые завершились обнаружением ее тела.

