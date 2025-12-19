  1. Главная
Ранее судимый житель Ленобласти обокрал дом петербурженки
Сегодня, 12:30
Мужчина взломал окно, проник внутрь и похитил электрический счетчик, миксер, походную грелку и продукты на 4,5 тыс. рублей.

В Выборгском районе Ленобласти правоохранители задержали вора с поличным. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Как сообщили в МВД России, 5 февраля в полицию обратилась 35-летняя петербурженка, заявившая, что в ее частном доме в поселке Ключевое сработала сигнализация. На месте поймали 65-летнего рецидивиста, который взломал окно, проник внутрь и похитил электрический счетчик, миксер, походную грелку и продукты на 4,5 тыс. рублей. Изъяты вещи и орудия взлома. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержана рецидивистка, похитившая 10 тыс. рублей с банковской карты пенсионерки у "Международной". Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: Piter.TV 

