Ранее судимый житель Ленобласти обокрал дом петербурженки

Мужчина взломал окно, проник внутрь и похитил электрический счетчик, миксер, походную грелку и продукты на 4,5 тыс. рублей.

В Выборгском районе Ленобласти правоохранители задержали вора с поличным. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Как сообщили в МВД России, 5 февраля в полицию обратилась 35-летняя петербурженка, заявившая, что в ее частном доме в поселке Ключевое сработала сигнализация. На месте поймали 65-летнего рецидивиста, который взломал окно, проник внутрь и похитил электрический счетчик, миксер, походную грелку и продукты на 4,5 тыс. рублей. Изъяты вещи и орудия взлома.

Фото: Piter.TV