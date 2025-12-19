Задержана рецидивистка, похитившая 10 тыс. рублей с банковской карты пенсионерки у "Международной"

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Правоохранители задержали уличную торговку, обокравшую пенсионерку около станции метро "Международная". Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 4 февраля в полицию Фрунзенского района обратилась 84-летняя женщина с Софийской улицы. Днем ранее к ней подошли две незнакомки и предложили купить у них брюки за 580 рублей. Горожанка согласилась, все они отправились к банкомату. Одна из злоумышленниц взяла банковскую карту потерпевшей и убедила ввести пин-код. В это время спутница самостоятельно ввела сумму снятия и забрала средства.

На Будапештской улице, 44к2, 5 февраля поймали рецидивистку 55 лет. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: Piter.TV