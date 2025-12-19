  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бывший сотрудник автосервиса на улице Тельмана похитил камеру наблюдения
Сегодня, 15:47
133
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бывший сотрудник автосервиса на улице Тельмана похитил камеру наблюдения

0 0

Его увезли в 24-й отдел полиции.

Росгвардейцы задержали экс-работника автосервиса, который украл камеру видеонаблюдения. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне днем сотрудники вневедомственной охраны по Невскому району, находясь на маршруте патрулирования, заметили на Октябрьской набережной мужчину, похожего на разыскиваемого правонарушителя. Они не ошиблись и поймали местного жителя 36 лет, похитившего камеру из автомастерской на улице Тельмана. Его увезли в 24-й отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: похитивший икону у соседа предстанет перед судом в Петербурге. Ему вменили п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: кража, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии