Бывший сотрудник автосервиса на улице Тельмана похитил камеру наблюдения

Росгвардейцы задержали экс-работника автосервиса, который украл камеру видеонаблюдения. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем сотрудники вневедомственной охраны по Невскому району, находясь на маршруте патрулирования, заметили на Октябрьской набережной мужчину, похожего на разыскиваемого правонарушителя. Они не ошиблись и поймали местного жителя 36 лет, похитившего камеру из автомастерской на улице Тельмана. Его увезли в 24-й отдел полиции.

Фото: пресс-служба Росгвардии