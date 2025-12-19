Похитивший икону у соседа предстанет перед судом в Петербурге

Похищенное изъято и возвращено потерпевшему.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего рецидивиста, которому вменяют п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 3 февраля.

Обвиняемый проживал в комнате коммунальной квартиры на Гороховой улице. В сентябре 2025 года мужчина проник к 86-летнему соседу и похитил икону в киоте и латунном окладе, написанную темперой по дереву. Она может рассматриваться как предмет коллекционирования. Похищенное изъято и возвращено потерпевшему.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга