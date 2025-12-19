Перед судом предстанет петербуржец, потративший с найденной банковской карты 8 тыс. рублей

Мужчина купил продукты, алкоголь и сигареты.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего рецидивиста. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Как рассказали 2 февраля в надзорном ведомстве, в ноябре прошлого года фигурант нашел на улице Адмирала Коновалова чужую банковскую карту. После он пошел по магазинам и потратил со счета свыше 8 тыс. рублей на продукты, алкоголь и сигареты.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

