  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед судом предстанет петербуржец, потративший с найденной банковской карты 8 тыс. рублей
Сегодня, 14:59
60
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом предстанет петербуржец, потративший с найденной банковской карты 8 тыс. рублей

0 0

Мужчина купил продукты, алкоголь и сигареты.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего рецидивиста. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). 

Как рассказали 2 февраля в надзорном ведомстве, в ноябре прошлого года фигурант нашел на улице Адмирала Коновалова чужую банковскую карту. После он пошел по магазинам и потратил со счета свыше 8 тыс. рублей на продукты, алкоголь и сигареты.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Репино домработница похитила у женщины золотую цепочку за 50 тыс. рублей. По словам потерпевшей, обвиняемая проживала вместе с ее семьей несколько лет и выполняла работу без нареканий. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии