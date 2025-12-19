  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Репино домработница похитила у женщины золотую цепочку за 50 тыс. рублей
Сегодня, 12:30
153
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Репино домработница похитила у женщины золотую цепочку за 50 тыс. рублей

0 0

По словам потерпевшей, обвиняемая проживала вместе с ее семьей несколько лет и выполняла работу без нареканий.

Прокуратура Курортного района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Невского района, которой вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 2 февраля. 

В мае 2025 года фигурантка, работая домработницей в поселке Репино, похитила из гардеробной золотую цепочку стоимостью в 50 тыс. рублей. По словам потерпевшей, обвиняемая проживала вместе с ее семьей несколько лет и выполняла работу без нареканий. Позже в одной из социальных сетей женщина увидела фотографию сотрудницы, где ее шею украшала похищенная цепочка. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: транспортные полицейские раскрыли кражу 70 тыс. рублей на Московском вокзале. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии