В Репино домработница похитила у женщины золотую цепочку за 50 тыс. рублей

Прокуратура Курортного района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Невского района, которой вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 2 февраля.

В мае 2025 года фигурантка, работая домработницей в поселке Репино, похитила из гардеробной золотую цепочку стоимостью в 50 тыс. рублей. По словам потерпевшей, обвиняемая проживала вместе с ее семьей несколько лет и выполняла работу без нареканий. Позже в одной из социальных сетей женщина увидела фотографию сотрудницы, где ее шею украшала похищенная цепочка.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV