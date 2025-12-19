  1. Главная
Транспортные полицейские раскрыли кражу 70 тыс. рублей на Московском вокзале
Сегодня, 9:58
Транспортные полицейские раскрыли кражу 70 тыс. рублей на Московском вокзале

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В Петербурге на Московском вокзале транспортная полиция раскрыла кражу сумки с деньгами у пассажира. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 2 февраля. 

В дежурную часть обратился 40-летний житель Ростовской области. На территории вокзального комплекса у него пропала сумка с личными вещами и 70 тыс. рублей, которую он оставил рядом со скамейкой. По подозрению поймали 38-летнего горожанина. 

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. 

Фото: Piter.TV 

