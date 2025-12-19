  1. Главная
Сегодня, 15:59
131
Транспортная полиция раскрыла кражу наушников в Пулково

0 0

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу беспроводных наушников в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 29 января. 

В дежурную часть обратился 28-летний горожанин с заявлением о пропаже устройства. Было установлено, что он выронил футляр с наушниками при прохождении досмотра. В это время 40-летний житель Краснодарского края подобрал гаджет и забрал его. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), подозреваемый задержан. 

Ранее мы рассказывали о том, что на "Ладожской" задержали подозреваемого в ограблении магазина на 7 тыс. рублей. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

