Транспортная полиция раскрыла кражу наушников в Пулково

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу беспроводных наушников в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 29 января.
В дежурную часть обратился 28-летний горожанин с заявлением о пропаже устройства. Было установлено, что он выронил футляр с наушниками при прохождении досмотра. В это время 40-летний житель Краснодарского края подобрал гаджет и забрал его.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), подозреваемый задержан.
