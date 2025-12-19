На "Ладожской" задержали подозреваемого в ограблении магазина на 7 тыс. рублей

Составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), мужчина помещен в спецприемник.

Правоохранители Красногвардейского района задержали подозреваемого в ограблении магазина на Заневском проспекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию поступила информация о том, что двое неизвестных проникли на территорию торговой точки с оружием и похитили кроссовки и кеды. Материальный ущерб составил 7 тыс. рублей.

На станции метро "Ладожская" поймали 39-летнего злоумышленника. У него изъяты сигнальный пистолет, газовый баллончик и обувь. Составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), мужчина помещен в спецприемник.

Фото: Piter.TV