  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На "Ладожской" задержали подозреваемого в ограблении магазина на 7 тыс. рублей
Сегодня, 11:27
85
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На "Ладожской" задержали подозреваемого в ограблении магазина на 7 тыс. рублей

0 0

Составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), мужчина помещен в спецприемник.

Правоохранители Красногвардейского района задержали подозреваемого в ограблении магазина на Заневском проспекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию поступила информация о том, что двое неизвестных проникли на территорию торговой точки с оружием и похитили кроссовки и кеды. Материальный ущерб составил 7 тыс. рублей. 

На станции метро "Ладожская" поймали 39-летнего злоумышленника. У него изъяты сигнальный пистолет, газовый баллончик и обувь. Составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), мужчина помещен в спецприемник. 

Ранее мы рассказывали о том, что похитивший сумку с телефоном, ключами от BMW и 90 тыс. рублей в Петербурге получил 2,5 года колонии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: заневский проспект, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии