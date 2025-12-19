  1. Главная
Похитивший сумку с телефоном, ключами от BMW и 90 тыс. рублей в Петербурге получил 2,5 года колонии
Сегодня, 10:28
107
Кроме того, потерпевшему компенсируют ущерб.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали 29 января в надзорном ведомстве. 

В июне 2025 года фигурант был на фудкорте в торговом центре на улице Ефимова. Он заприметил брендовую сумку, оставленную на стуле, и похитил ее. Там находились мобильный телефон, ключи от автомобиля BMW и 90 тыс. рублей. 

Виновному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, потерпевшему компенсируют ущерб. 

Ранее на Piter.TV: женщина похитила самокат у ребенка возле ПВЗ на улице Лени Голикова. Обвиняемая не признала вину в содеянном. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

