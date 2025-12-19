  1. Главная
Женщина похитила самокат у ребенка возле ПВЗ на улице Лени Голикова
Сегодня, 16:29
Обвиняемая не признала вину в содеянном.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней женщины, которой вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). 

Как рассказали 28 января в надзорном ведомстве, в сентябре 2025 года фигурантка похитила самокат, оставленный возле пункта выдачи заказов на улице Лени Голикова. Транспортное средство принадлежало ребенку. Обвиняемая не признала вину в содеянном. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: жительница Петербурга украла у студента в Пулково кошелек с 15 тыс. рублей. Молодой человек оставил аксессуар на скамейке перед выходом на посадку. 

Фото: Piter.TV 

