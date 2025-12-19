  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:57
45
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Петербурга украла у студента в Пулково кошелек с 15 тыс. рублей

0 0

Аксессуар молодой человек оставил на скамейке перед выходом на посадку.

Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу аксессуара в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть обратился 20-летний студент, который направлялся к родителям в Казань. На территории воздушной гавани у него похитили кошелек, где были 15 тыс. рублей. Аксессуар молодой человек оставил на скамейке перед выходом на посадку. 

Установлено, что вещь забрала 22-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист похитил инструменты из бытовки на станции Обухово и сдал их в ломбард. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии