Жительница Петербурга украла у студента в Пулково кошелек с 15 тыс. рублей

Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу аксессуара в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратился 20-летний студент, который направлялся к родителям в Казань. На территории воздушной гавани у него похитили кошелек, где были 15 тыс. рублей. Аксессуар молодой человек оставил на скамейке перед выходом на посадку.

Установлено, что вещь забрала 22-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО