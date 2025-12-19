Рецидивист похитил инструменты из бытовки на станции Обухово и сдал их в ломбард

Причиненный ущерб составил 300 тыс. рублей.

Транспортная полиция раскрыла кражу инструментов в бытовке на железнодорожной станции Обухово в Петербурге. Задержан 39-летний рецидивист, рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В ночное время злоумышленник проник на территорию строительной компании, после чего попал в постройку путем взлома навесного замка топором. Затем было совершено похищение инструментов для строительства. Приборы мужчина спрятал неподалеку и в течение двух дней вывез их при помощи тележки. Причиненный ущерб составил 300 тыс. рублей.

Электрогенератор нашли дома у похитителя, а отбойные молотки, углошлифовальную машину, перфоратор и дисковую машину он сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

