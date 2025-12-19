  1. Главная
Рецидивист похитил инструменты из бытовки на станции Обухово и сдал их в ломбард
Сегодня, 9:15
Причиненный ущерб составил 300 тыс. рублей.

Транспортная полиция раскрыла кражу инструментов в бытовке на железнодорожной станции Обухово в Петербурге. Задержан 39-летний рецидивист, рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

В ночное время злоумышленник проник на территорию строительной компании, после чего попал в постройку путем взлома навесного замка топором. Затем было совершено похищение инструментов для строительства. Приборы мужчина спрятал неподалеку и в течение двух дней вывез их при помощи тележки. Причиненный ущерб составил 300 тыс. рублей. 

Электрогенератор нашли дома у похитителя, а отбойные молотки, углошлифовальную машину, перфоратор и дисковую машину он сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее на Piter.TV: в Кудрово сиделка украла более 500 тыс. рублей с карты подопечного. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

