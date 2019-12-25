Волонтёры ищут пропавшую в Петербурге 90-летнюю женщину

В Петербурге уже 4 дня ищут пропавшую 90-летнюю женщину по имени Тамара Жиганова (Рыбина). Информацию об этом распространил поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Волонтёры отметили, что с 14 марта 2026 года местоположение пенсионерки остается неизвестным. Женщина имеет рост 155 см, нормальную комплекцию, седые волосы и серые глаза. Подробности о её одежде на момент исчезновения неизвестны.

Если вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении Тамары Жигановой, волонтёры настоятельно рекомендуют связаться с ними по следующим номерам телефонов горячей линии: 8 (800) 700-54-54 или 112. Любой желающий может принять участие в поисках, подробности и контактные данные размещены в группе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: "ЛизаАлерт"