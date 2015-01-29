Представители "ЛизаАлерт" объяснили петербуржцам причины частых пропаж детей весной

С наступлением весны в Петербурге наблюдается тенденция увеличения числа подростковых пропаж. Специалисты поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" констатируют, что пик таких случаев обычно фиксируется в марте и сентябре. Об этом пишет spb.aif.ru.

Причина осеннего пика понятна — дети возвращаются из отпусков к учебному процессу, возникает стрессовая нагрузка, уточнила пресс-секретарь петербургского филиала "ЛизаАлерт" Евгения Цинклер. Она добавила, что в феврале текущего года отряд получил 25 обращений о розыске несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Уже за первые полмесяца марта поступило 15 аналогичных заявлений. Специфичность поисков подростков заключается в том, что чаще всего ребята покидают дом осознанно и намеренно скрываются от поисков.

Причин для бегства немало: семейные конфликты, травля в учебном заведении, недостаток родительского внимания, чувства первой любви или эмоциональные потрясения.

Светлана Сущеня, возглавляющая направление "Профилактика пропаж" в регионах, подчеркнула сложность подросткового возраста, утверждая, что спровоцировать побег способны даже мелкие неприятности вроде обиды или неразделённого романтического увлечения.

Однако, как утверждает специалист, универсальных рекомендаций родителям давать сложно. Ключевым фактором успеха является поддержание доверительных отношений внутри семьи, где ребёнок чувствует поддержку и открытость взрослого к разговорам.

Совершенно неуместно, уверена Сущеня, ограничивать подростка в пользовании телефоном — иногда гаджет может оказаться единственным средством связи в критической ситуации. Важно выстраивать отношения на доверии и уважении, поддерживая контакт и прибегая к профессиональной психологической помощи при необходимости.

Родителям важно соблюдать такт и проявлять понимание, оставаясь открытыми к общению. Контроль необходим, но он должен носить доброжелательный и деликатный характер, базируясь скорее на заботе, нежели на строгом регламентировании.

Таким образом, именно искренняя заинтересованность взрослых, своевременный разговор и готовность поддержать своего ребёнка становятся ключевыми элементами предотвращения трагедий и обеспечивания благополучного взросления подростка.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер