Пропавший на неделю подросток из Ленобласти рассказал об угрозах

17-летний Владислав прятался в Петербурге, чтобы защитить семью от мошенников, угрожавших его младшей сестре. Юношу нашли в ночь на 4 марта, он рассказал о шантаже и слезах при встрече с матерью.

17-летний Владислав, пропавший в Янино неделю назад, хотел защитить семью от угрожавших ему мошенников, рассказала "КП-Петербург" мать мальчика Марина. По ее словам, ей удалось повидаться с сыном ночью, когда его только нашли.

Благодаря некой "соломинке" удалось выйти на след подростка. Полицейские немедленно позвонили женщине и сообщили, что везут Владислава в отдел. Мать примчалась туда даже раньше сына. Ей дали лишь пять минут побыть наедине.

Женщина призналась, что просто стояла и плакала, благодарила Бога за возвращение ребенка, ничего не говорила, только обнимала и целовала. Владислав тоже не сдерживал слез. Физических травм у него нет, но морально прошедшая неделя далась очень тяжело.

Первыми словами юноши при встрече были: "Мам, я очень боялся". Он объяснил, что мошенники угрожали уголовным делом его младшей сестре и всей семье. Несколько месяцев назад девочка попалась на их удочку и отдала крупную сумму. Сын решил, что пусть плохо будет только ему, чем всем родным.

Сейчас подросток дает показания правоохранителям. Известно, что все это время он не уезжал далеко и находился в Петербурге. Семья поблагодарила всех причастных к поискам и пообещала позже вернуться с подробностями.

Ранее на Piter.TV: следователи Петербурга и отряд "ЛизаАлерт" заключили соглашение о порядке взаимодействия. Сотрудничество позволяет эффективно и оперативно организовывать поиски пропавших.

Фото: предоставлено КП-Петербург