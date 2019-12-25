В Петербурге и области за март пропали 269 человек

Большинство нашли живыми, поиски пропавших продолжаются.

В марте 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано 269 случаев исчезновения людей. Такие данные привели представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

По информации волонтеров, 197 человек удалось обнаружить живыми. При этом 16 пропавших были найдены погибшими. Судьба еще 20 человек на данный момент остается неизвестной, их поиски продолжаются.

В организации отметили, что начало весны традиционно сопровождается увеличением активности, в том числе и в работе добровольцев. В марте к отряду присоединились более 200 новых участников из Санкт-Петербурга, а также Всеволожского, Лодейнопольского и Бокситогорского районов Ленинградской области. Волонтеры подчеркнули, что это стало значимым пополнением команды и позволит усилить поисковую деятельность.

Жителей региона призвали внимательно относиться к информации о пропавших людях. В частности, рекомендуется регулярно просматривать ориентировки, размещенные в социальных сетях отряда, и при наличии сведений сообщать их по горячей линии 8 800 700 54 52.

Ранее мы сообщили о том, что пьяного стрелка из окна квартиры задержали на Витебском проспекте.

