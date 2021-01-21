Погоду в Петербурге на этой неделе будет формировать антициклон

Погода в Петербурге на этой неделе практически не изменится: синоптические условия будет формировать очередной антициклон. Об этом рассказал 30 марта главный синоптик города Александр Колесов.

Даже те вероятные осадки, которые будут сегодня и завтра в Петербурге, не меняют картины. Да, облачно, местами пройдут следы дождя, но в целом это без существенных осадков, а дальше опять сухо. Александр Колесов, синоптик

Дневная температура ожидается за +10 градусов, а 31 марта она приблизится к дневному экстремуму в +14,5 градусов.

Вторая и третья декады, первая половина марта и 20 дней месяца – все останутся самыми теплыми в Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений. Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.TV: жители Приморского и Невского районов заметили серую завесу над Петербургом.

