Погоду в Петербурге на этой неделе будет формировать антициклон

Погода в Петербурге на этой неделе практически не изменится: синоптические условия будет формировать очередной антициклон. Об этом рассказал 30 марта главный синоптик города Александр Колесов.
Даже те вероятные осадки, которые будут сегодня и завтра в Петербурге, не меняют картины. Да, облачно, местами пройдут следы дождя, но в целом это без существенных осадков, а дальше опять сухо.
Александр Колесов, синоптик
Дневная температура ожидается за +10 градусов, а 31 марта она приблизится к дневному экстремуму в +14,5 градусов.
Вторая и третья декады, первая половина марта и 20 дней месяца – все останутся самыми теплыми в Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений.
Александр Колесов, синоптик
