Жители Приморского и Невского районов заметили серую завесу над Петербургом

Горожане наблюдали серую завесу в разных районах города с утра до вечера 27 марта. При этом специалисты утверждают, что показатели качества воздуха не вызывают опасений.

Вечером 27 марта над Северной столицей сохранялась темная дымка, которую петербуржцы заметили еще в первой половине дня. Необычное явление наблюдали в районе Невского проспекта, а также в Приморском, Невском и Красносельском районах.

Как пояснил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, показатели качества воздуха в городе не вызывают беспокойства. По данным датчиков, воздух остается чистым, что соответствует погодным условиям после прохождения атмосферного фронта. Источник появления завесы пока не установлен.

При этом пресс-служба городского управления МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредила о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются 28, 29 и 30 марта. Эти условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

