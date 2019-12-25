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Пожилой петербуржец передал мошенникам 3 млн рублей на улице Савушкина
Сегодня, 10:23
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Пожилой петербуржец передал мошенникам 3 млн рублей на улице Савушкина

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге пожилой мужчина стал жертвой мошенников, пишет АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, 83-летнему жителю Приморского района 22 и 23 ноября звонил неизвестный, который представился "сотрудником ФСБ". Злоумышленник убедил пенсионера в том, что для сохранности сбережений ему необходимо передать деньги курьеру. 

Так, вечером в субботу около дома по улице Савушкина петербуржец отдал мошеннику 3 млн рублей. Сумму забрал мужчина в возрасте 30-35 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан 16-летний подросток, подрабатывавший курьером мошенников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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