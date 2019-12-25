Пожилой петербуржец передал мошенникам 3 млн рублей на улице Савушкина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге пожилой мужчина стал жертвой мошенников, пишет АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, 83-летнему жителю Приморского района 22 и 23 ноября звонил неизвестный, который представился "сотрудником ФСБ". Злоумышленник убедил пенсионера в том, что для сохранности сбережений ему необходимо передать деньги курьеру.

Так, вечером в субботу около дома по улице Савушкина петербуржец отдал мошеннику 3 млн рублей. Сумму забрал мужчина в возрасте 30-35 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан 16-летний подросток, подрабатывавший курьером мошенников.

Фото: Piter.TV