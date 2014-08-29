В Петербурге задержан 16-летний подросток, подрабатывавший курьером мошенников

Как минимум 5 раз он выступал в роли посредника.

В Петербурге задержан подросток, подрабатывавший курьером мошенников. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 8 ноября обратился 78-летний пенсионер, проживающий в доме 8 по 5-му Предпортовому проезду. Он рассказал, что 7 ноября после телефонного разговора с неизвестным у дома 205 по Московскому проспекту он передал курьеру более 17,5 тысяч долларов США (1 750 608 рублей по текущему курсу) и 1120 евро (118 421 рублей).

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В результате по подозрению в пособничестве мошенникам задержан 16-летний подросток. Полицейским подросток рассказал, что это не единственный случай его участия в мошеннической схеме. Как минимум 5 раз он выступал в роли посредника: забирал у курьеров полученные от потерпевших деньги и переводил их на криптокошелек. Инструкции подросток получал через мессенджер.

В начале ноября петербургская полиция поймала 15-летнего курьера мошенников.

Видео: МВД