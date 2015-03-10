Петербургская полиция поймала 15-летнего курьера мошенников

По словам задержанного, он действовал по указаниям куратора, с которым познакомился через мессенджер Telegram.

В Северной столице 31-го октября в полицию поступил звонок о хищении 1,6 млн рублей. Звонил 79-летний местный житель, который ранее поддался на уговоры телефонных мошенников и передал их курьеру все имеющиеся у него наличные деньги. По горячим следам полиция смогла разыскать и поймать молодого посыльного аферистов, – следует из сообщения пресс-службы полиции Санкт-Петербурга.

Согласно показаниям 15-летнего курьера, он познакомился с куратором мошенников совсем недавно в одном из Telegram-каналов. С 28-го октября он выполнял задания нанимателя – приезжал на места, забирал деньги и отдавал их третьим лицам. С помощью показаний задержанного в полиции намерены установить личности всех обманутых граждан, к которым приходил за деньгами подросток.

Недавно мы рассказывали, что в Крыму адвокат обманул клиента на 1,8 млн рублей и отправился в колонию.

Видео: Петербургская полиция