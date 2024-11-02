В Крыму адвокат обманул клиента на 1,8 млн рублей и отправился в колонию

ФСБ сообщили о пресечении незаконной деятельности местных жителей.

В Симферополе в колонию отправился адвокат и его сообщница, которые обвинялись по статье за мошенничество. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ. Следователи установили, что в январе 2022 года супружеская пара из Джанкойского района обратилась к действующему на тот момент адвокату за юридической помощью. Тот разработал криминальную схему, заявив потерпевшему о том что он будет заключен под стражу. Чтобы такой меры пресечения удалось избежать, мужчина должен был оформить больничный лист за 38 тысяч рублей и скрыться от правосудия до момента разрешения конфликтной ситуации.

Сообщники получили более 1,8 миллиона рублей, которые, по заверениям адвоката и его знакомой, были направлены на прекращение уголовного преследования, обысков, розыска подозреваемого, оформления инвалидности фигуранту дела, изменение квалификации преступных действий. пресс-служба МВД РФ

Однако в реальности взятые на себя обязательства подельники выполнять не собирались, а повлиять на обстоятельства уголовного не могли. Судебная инстанция признала вину злоумышленников в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Оба фигуранта расследования лишились свободы в колонии общего режима на срок в три года и 8 месяцев.

В Омске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы из Москвы.

Фото и видео: ФСБ РФ по Крыму