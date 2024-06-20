В Удмуртии полицейскими задержан восьмиклассник одной из школ Сарапула, подозреваемый в угоне двух автомобилей

Юноша несколько раз без спроса брал чужие автомобили для катания.

На территории Удмуртии российскими правоохранительными органами задержан восьмиклассник одной из школ Сарапуа. Мальчик подозревается в угоне двух автомобилей. Оперативники установили, что ребенок прогуливался по улице, когда заметил автомобиль отечественного производства. Подросток решил прокатиться на транспортном средстве. В результате несовершеннолетний злоумышленник разбил стекло, затем он проник в салон и завёл легковушку путём замыкания проводов.

Во время поездки молодой человек не справился с управлением и вылетел в кювет, допустив опрокидывание автомобиля. После чего скрылся с места ДТП. пресс-служба МВД

В полиции отметили, что такого дорожного "перформанса" угонщику оказалось недостаточно,поэтому юноша решил нелегально позаимствовать ещё один ВАЗ у своего знакомого мужчины. Подозреваемый поставил в легковушку аккумулятор, затем завёл машину и поехал кататься по полям. Однако в процессе у транспортного средства закончился бензин. После этого подросток бросил автомобиль и скрылся с места событий. По факту произошедшего ведутся уголовное дела по части 1 статьи 166 УК РФ. Сейчас фигурант расследования находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа