В Перми двух подростков задержали за угон трех автомобилей

Полицейские устроили погоню за нарушителями общественного спокойствия.

На территории Пермского края задержаны два молодых человека 17 и 20 лет, причастные к серии угонов отечественных автомобилей. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что в ночное время злоумышленники в Индустриальном районе употребили спиртное, а затем решили покататься. Их выбор пал на ВАЗ-2107, припаркованный около дома на улице Мира. Разбив стекло у транспортного средства, автоугонщики замкнули провода замка зажигания, затем завели "Жигули". Нарушители проехали пару десятков метров, после чего бросили "семёрку" и скрылись с места преступления. Далее фигуранты рсследования переместились в гаражный кооператив, расположенный на улице Карпинского. Там они увидели незапертый ВАЗ-2114 с ключами внутри салона. После недолгой поездки они оставили "Ладу" и ушли на улицу Подводников.

Там они обратили внимание на ВАЗ-2101. Через открытую дверь они проникли в салон и, как и в первом случае, перемкнув провода, завели авто и начали кататься по ночному городу. пресс-служба МВД РФ по краю

В этот момент в полицию обратился владелец "копейки", который через окно увидел, что его машина отсутствует на месте парковки. Автоинспекторы обнаружили пропавшие "Жигули" в микрорайоне Бахаревка. Они организовали преследование транспортного средства, включив на служебной машине проблесковые маячки и звуковые сигналы. После непродолжительной погони легковушку удалось остановить. Несовершеннолетний водитель попытался сбежать от сотрудников МВд, но был задержан. По внешним признакам юноша находился в состоянии опьянения. Проведённое медицинское освидетельствование подтвердило эти опасения. Сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции задержали двоих местных жителей 17 и 20 лет. Сейчас в отношении подростка составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. По всем фактам угонов возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ. Материалы криминальных эпизодов объединены в одно производство и направлены в следственные органы. Автомобили были возвращены законным владельцам.

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Фото и видео: МВД Медиа