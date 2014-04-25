В Петербурге мужчины, находившиеся в ИВС, угнали Lexus за 7,8 млн рублей

Их задержали ранее за аналогичное преступление во Фрунзенском районе.

Правоохранители установили причастность двоих мужчин, находившихся в изоляторе временного содержания (ИВС), к совершению хищения иномарки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 19 января от 31-летнего мужчины поступила информация о том, что от дома 65 по проспекту Космонавтов неизвестный угнал автомобиль Lexus RX350 за 7,8 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в условиях ИВС установлена причастность к совершению преступления 50-летнего жителя Выборга и 30-летнего гражданина Беларуси. Их задержали ранее за аналогичное преступление во Фрунзенском районе.

Мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержан водитель, который похищал телефоны и деньги у нетрезвых пассажиров.

Фото: Piter.TV