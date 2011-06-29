По факту избиения школьника на Космонавтов возбудили уголовное дело

Мальчика ударил по лицу мужчина.

По факту избиения школьника в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

По информации следствия, 25 июня на детской площадке на проспекте Космонавтов мужчина ударил по лицу 13-летнего мальчика. После нападения пострадавший обратился к медикам за помощью.

Следственный отдел по Московскому району возбудил дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что в Металлострое мужчина ударил пенсионера 1947 года рождения из-за замечания. Возбуждено уголовное дело по той же статье.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу