  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:36
144
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

По факту избиения школьника на Космонавтов возбудили уголовное дело

0 0

Мальчика ударил по лицу мужчина.

По факту избиения школьника в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу. 

По информации следствия, 25 июня на детской площадке на проспекте Космонавтов мужчина ударил по лицу 13-летнего мальчика. После нападения пострадавший обратился к медикам за помощью. 

Следственный отдел по Московскому району возбудил дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Металлострое мужчина ударил пенсионера 1947 года рождения из-за замечания. Возбуждено уголовное дело по той же статье. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: проспект космонавтов, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии