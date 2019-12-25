В Металлострое мужчина ударил пенсионера из-за замечания

Злоумышленника доставили в отдел, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители задержали мужчину, ударившего пенсионера по лицу в Металлострое. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе мониторинга интернета полицейские выявили факт избиения пожилого местного жителя. Было установлено, что инцидент произошел 15 июня на Центральной улице, пострадал мужчина 1947 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Накануне по подозрению в совершении преступления поймали злоумышленника 1991 года рождения. Его доставили в отдел, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили в СК РФ, потерпевший сделал замечание напавшему, который выгуливал свою собаку без поводка. Случившимся заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее на Piter.TV: петербуржец напал на свою пожилую мать на Шаумяна.

Фото: Piter.TV