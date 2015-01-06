Петербуржец напал на свою пожилую мать на Шаумяна

Женщину госпитализировали в больницу с травмами головы.

В Красногвардейском районе росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на свою 88-летнюю мать. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 23 июня полицейским поступила информация о том, что в жилом доме на проспекте Шаумяна происходит конфликт, в ходе которого жилец избивает пенсионерку. На месте обнаружили родственников, женщину госпитализировали в больницу с травмами головы.

Злоумышленником оказался 64-летний горожанин, ранее судимый за совершение кражи. Его увезли в 52-й отдел. По предварительным данным, мужчина требовал от матери отдать денежные средства.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти