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Петербуржец напал на свою пожилую мать на Шаумяна
Сегодня, 16:52
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Петербуржец напал на свою пожилую мать на Шаумяна

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Женщину госпитализировали в больницу с травмами головы.

В Красногвардейском районе росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на свою 88-летнюю мать. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 23 июня полицейским поступила информация о том, что в жилом доме на проспекте Шаумяна происходит конфликт, в ходе которого жилец избивает пенсионерку. На месте обнаружили родственников, женщину госпитализировали в больницу с травмами головы. 

Злоумышленником оказался 64-летний горожанин, ранее судимый за совершение кражи. Его увезли в 52-й отдел. По предварительным данным, мужчина требовал от матери отдать денежные средства. 

Ранее на Piter.TV: разыскиваются неизвестные, которые избили 18-летнего прохожего возле ТЦ в Колпино. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: нападение, проспект шаумяна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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