Разыскиваются неизвестные, которые избили 18-летнего прохожего возле ТЦ в Колпино

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция разыскивает агрессоров, избивших прохожего возле торгового центра в Колпино. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 17 июня поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним с побоями, в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован 18-летний петербуржец.

Сотрудниками полиции установлено, что 17 июня в три часа дня у входа в торговый центр, расположенный в доме 36 по Пролетарской улице, молодой человек был избит неизвестными.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавшие разыскиваются полицией.

Ранее двое жителей Петербурга получили условные сроки за нападение на подростков из-за громкой музыки.

Фото: Piter.tv