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Разыскиваются неизвестные, которые избили 18-летнего прохожего возле ТЦ в Колпино
Сегодня, 8:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Разыскиваются неизвестные, которые избили 18-летнего прохожего возле ТЦ в Колпино

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По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция разыскивает агрессоров, избивших прохожего возле торгового центра в Колпино. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 17 июня поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним с побоями, в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован 18-летний петербуржец.

Сотрудниками полиции установлено, что 17 июня в три часа дня у входа в торговый центр, расположенный в доме 36 по Пролетарской улице, молодой человек был избит неизвестными.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавшие разыскиваются полицией.

Ранее двое жителей Петербурга получили условные сроки за нападение на подростков из-за громкой музыки.

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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