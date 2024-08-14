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Двое жителей Петербурга получили условные сроки за нападение на подростков из-за громкой музыки
Сегодня, 20:34
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Двое жителей Петербурга получили условные сроки за нападение на подростков из-за громкой музыки

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Одного из них избили, а второго начали преследовать, при этом урожая.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двоих местных жителей, признанных виновными в хулиганстве. Мужчины получили условные сроки, пишет 17 июня телеканал "Санкт-Петербург"

Вечером 23 сентября 2024 года на проспекте Маршала Жукова нетрезвые фигуранты под надуманным предлогом вступили в конфликт с юношами 2009 года рождения. Одного из них избили, а второго начали преследовать, при этом урожая. Также злоумышленники кусали детей, хватали их за волосы.

Обвиняемые пояснили, что поссорились с подростками из-за громкой музыки. Подсудимым дали 3 года условно с испытательным сроком 3 года и 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года. 

Ранее на Piter.TV: петербурженку оштрафовали на 70 тыс. рублей за смерть сына из-за туберкулеза. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, условный срок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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