Двое жителей Петербурга получили условные сроки за нападение на подростков из-за громкой музыки

Одного из них избили, а второго начали преследовать, при этом урожая.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двоих местных жителей, признанных виновными в хулиганстве. Мужчины получили условные сроки, пишет 17 июня телеканал "Санкт-Петербург".

Вечером 23 сентября 2024 года на проспекте Маршала Жукова нетрезвые фигуранты под надуманным предлогом вступили в конфликт с юношами 2009 года рождения. Одного из них избили, а второго начали преследовать, при этом урожая. Также злоумышленники кусали детей, хватали их за волосы.

Обвиняемые пояснили, что поссорились с подростками из-за громкой музыки. Подсудимым дали 3 года условно с испытательным сроком 3 года и 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

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Фото: Piter.TV