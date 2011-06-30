Петербурженку оштрафовали на 70 тыс. рублей за смерть сына из-за туберкулеза

В июле прошлого года фигурантка родила мальчика, но никаких документов о рождении не оформила.

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которой вменяют ч. 1 ст. 109 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

В июле прошлого года фигурантка родила сына, но никаких документов о рождении не оформила. Через день женщина забрала ребенка из родильного дома под свою ответственность. При этом медперсонал предупредил ее о том, что у малыша проблемы со здоровьем. Это было проигнорировано.

До февраля 2025 года подсудимая в квартире в Шушарах не в полной мере осуществляла материнские обязанности, зная, что за новорожденными необходимо осуществлять профессиональное врачебное наблюдение. Здоровье мальчика ухудшалось, 26 февраля он скончался от туберкулеза.

Обвиняемая признала вину. Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. Также зачтено время содержания под стражей, поэтому штраф снижен до 70 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV