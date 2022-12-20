В Педиатрическом университете рассказали, как предотвратить несчастные случаи с детьми во время летнего отдыха

Летом частота переломов увеличивается, особенно страдают лучезапястные суставы.

Летний сезон становится временем активного отдыха, однако дети и подростки часто сталкиваются с травмами, требующими срочного медицинского вмешательства. Клиника Педиатрического университета недавно столкнулась с несколькими случаями серьезных детских травм, о чем рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Например, вечером 12 июня пятилетний мальчик играл на детской площадке и случайно защемил мизинец руки между подвижными частями тренажёра. Ребенка немедленно доставили в клинику, где хирурги выполнили оперативное вмешательство.

На следующий день, 13 июня, восьмиклассник посетил Угловское кладбище, где неожиданно поскользнулся и упал на каменную плиту, повредив руку. Врачи поставили мальчику диагноз "частичная травматическая ампутация мизинца" и оказали медицинскую помощь.

Ещё одна травма случилась 13 июня с подростком, катающимся на электрическом самокате. Столкнувшись с другим райдером, 16-летний юноша сломал правое лодыжковое соединение, но операция не понадобилась.

Через день, 14 июня, двенадцатилетняя девочка получила травму во время футбольного матча в Сестрорецке. После удара соперником по руке выяснилось, что она получила закрытый перелом третьей пястной кости. Пациентку поместили в стационар и провели репозицию перелома с последующей фиксацией металлическими конструкциями.

Помимо этого, в университетскую клинику перевезли десятилетнего мальчика из детского стационара имени Раухфуса с повреждением безымянного пальца. Врачи констатировали потерю дистальной фаланги пальца, восстановить конечность не удалось, поэтому ребенку сделали пересадку кожи.

Комментируя ситуацию, ректор университета Дмитрий Иванов обратил внимание родителей на важность соблюдения техники безопасности: Летом частота переломов увеличивается, особенно страдают лучезапястные суставы. Родителям следует внимательно относиться к защите детей, используя защитные шлемы, наколенники и другие аксессуары. Любые падения с велосипеда или самоката требуют немедленного реагирования взрослых, чтобы минимизировать последствия.

Если ребенок получил серьезную травму, первое, что должны сделать взрослые, — обезопасить его положение, предотвратив возможные осложнения. При потере сознания малыша надо положить набок, чтобы обеспечить доступ кислорода. Если травма серьезная, кормить и поить пострадавшего категорически запрещается.

Фото: Piter.TV