В Петербурге задержан водитель, который похищал телефоны и деньги у нетрезвых пассажиров

Ущерб от противоправной деятельности фигуранта может достигать 2 млн рублей.

Задержан частный извозчик, который обворовывал нетрезвых пассажиров. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В период с августа по ноябрь в полицию поступили несколько похожих заявлений о хищении мобильных телефонов и электронных денежных средств. Каждый обратившийся описывал одинаковую ситуацию: находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ловил попутку, садился в нее, засыпал, а когда просыпался, не находил у себя мобильного телефона.

Также обнаруживались и списания денежных средств через приложения установленных в телефоне онлайн-банков. Один из потерпевших после поездки не досчитался на своем счете 800 тыс. рублей, а еще двое досчитались, однако уже оформленных на них кредитов в сумме от 60 тыс. до 400 тыс. рублей.

Сверив показания заявителей, оперативники начали отрабатывать версию совершения этих преступлений одним лицом. К проведению оперативно-розыскных мероприятий, помимо полицейских Центрального района, подключились и сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России.

Версия подтвердилась. Личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить оперативно. Преступником оказался 42-летний гражданин одной из стран Закавказья, проживающий в настоящее время в Красном Селе. Его задержали 11 ноября.

В ходе обыска по адресу проживания фигуранта правоохранители нашли и изъяли банковские карты и два мобильных телефона с сим-картами, один из которых принадлежал потерпевшему. Мужчина дал показания. Машины он брал в краткосрочную аренду и менял их для целей конспирации с определенной периодичностью. Разблокировать телефон спящего пассажира ему помогала внимательность: пока ехал, он подглядывал пароли.

Предварительно, ущерб от противоправной деятельности фигуранта может достигать 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец похитил имущество из одной арендованной квартиры, чтобы обустроить другую.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти