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Петербуржец похитил имущество из одной арендованной квартиры, чтобы обустроить другую
Сегодня, 12:54
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Петербуржец похитил имущество из одной арендованной квартиры, чтобы обустроить другую

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Ущерб составил более 45 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего уроженца Кировской области. Ему вменяют ч. 2 ст. 160, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

В марте фигурант похитил из арендуемой квартиры в доме 9 по улице Русановской имущество собственника. Съезжая, мужчина забрал с собой духовую печь, настольную индукционную плитку, микроволновую печь, масляный обогреватель, два настенных светильника, часы, четыре горшка с декоративными цветами и коврик для ванной. Ущерб составил более 45 тыс. рублей. 

По словам потерпевшего, оплачивать аренду обвиняемый пообещал раз в месяц, однако через четыре месяца он не нашел ни арендатора, ни своего имущества. На звонки злоумышленник не отвечал. 

Похититель вину признал, пояснил, что перевез все вещи в другую арендованную квартиру. Кроме того, он в целях дальнейшего сбыта хранил в ней 12 граммов мефедрона. 

Уголовное дело направили в Невский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что форточник, обокравший квартиру на Витебском проспекте, предстанет перед судом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: арендованная квартира, имущество, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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