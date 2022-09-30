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Форточник, обокравший квартиру на Витебском проспекте, предстанет перед судом
Сегодня, 13:53
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Форточник, обокравший квартиру на Витебском проспекте, предстанет перед судом

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Всего обвиняемый похитил ценностей на сумму около 200 тыс. рублей.

В Петербурге перед судом предстанет 49-летний гражданин из Ленобласти, который украл имущество из квартиры на Витебском проспекте, пробравшись туда через кухонную форточку. Об этом рассказала пресс-служба городской прокуратуры.

Московскому районному суду предстоит определить меру наказания для квартирного вора, совершившего преступление на втором этаже жилого здания. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 158 УК РФ – "Кража".

Всего обвиняемый похитил ценностей на сумму около 200 тыс. рублей.

Ранее петербургский суд приостановил работу кафе восточной кухни из-за тараканов.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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