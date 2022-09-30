Форточник, обокравший квартиру на Витебском проспекте, предстанет перед судом

Всего обвиняемый похитил ценностей на сумму около 200 тыс. рублей.

В Петербурге перед судом предстанет 49-летний гражданин из Ленобласти, который украл имущество из квартиры на Витебском проспекте, пробравшись туда через кухонную форточку. Об этом рассказала пресс-служба городской прокуратуры.

Московскому районному суду предстоит определить меру наказания для квартирного вора, совершившего преступление на втором этаже жилого здания. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 158 УК РФ – "Кража".

Всего обвиняемый похитил ценностей на сумму около 200 тыс. рублей.