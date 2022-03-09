Петербургский суд приостановил работу кафе восточной кухни из-за тараканов

В заведении отсутствует соблюдение последовательности технологических процессов, недостаточно производственных столов и моечных устройств, продукты питания не имеют маркировки, отсутствуют технологические карты.

Суд Петербурга принял решение временно закрыть кафе восточной кухни, расположенное на 16-й линии Васильевского острова, сроком на 80 суток из-за выявленных нарушений. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Проверяющие обнаружили в обеденной зоне наличие мух и тараканов, а также установили, что вся посуда на кухне моется в одной раковине, что противоречит санитарным нормам. В заведении отсутствует соблюдение последовательности технологических процессов, недостаточно производственных столов и моечных устройств, продукты питания не имеют маркировки, отсутствуют технологические карты, используемые для приготовления пищи, нет средств для дезинфекции посуды, а также бактерицидного оборудования на местах приготовления блюд. Кроме того, в производственных помещениях и обеденном зале замечены мухи и тараканы.

Владелица кафе не явилась на судебное заседание. Она была привлечена к административной ответственности.