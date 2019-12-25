Петербуржца, подозреваемого в убийстве жены, будут судить за истязание детей

Cледователи не обнаружили в его действиях признаков преступления. Тем не менее, родственники забрали детей и прекратили общение с ним.

Против многодетного отца из Петербурга возбуждено новое уголовное дело. Ранее его обвиняли в предумышленном убийстве жены, но впоследствии оправдали. Теперь его подозревают в систематическом жестоком обращении с детьми.

Как пишет spb.aif.ru, ссылаясь на в Объединенную пресс-службу судов, трагические события произошли в 2020 году. Мужчина и его супруга воспитывали четверых сыновей и одну дочь. Однажды вечером между ними возникла ссора, в результате которой мужчина ударил жену сковородой. Позже женщина скончалась в больнице.

Подозреваемый утверждал, что его жена умерла от коронавируса, а избиения сковородой вообще не было — он якобы только дал ей пощёчину. Несколько лет спустя, после долгого расследования, мужчину всё же оправдали и отпустили из следственного изолятора в марте текущего года.

Cледователи не обнаружили в его действиях признаков преступления. Тем не менее, родственники забрали детей и прекратили общение с ним. Теперь подозреваемого обвиняют в регулярном жестоком отношении к сыновьям и дочери.

Невским районным судом зарегистрировано уголовное дело по соответствующей статье. Если обвинения подтвердятся, мужчине может грозить тюремный срок от трех до семи лет. В качестве меры пресечения ему запретили совершать определенные действия.